Pescara, Benevento, Perugia e Spezia giocano contro il tabù

La Spezia - Sono 4 le squadre che non hanno mai vinto nella loro storia nei campi dove giocheranno in questo turno: Pescara, Benevento, Spezia e Perugia non hanno mai trovato il successo in casa delle loro rivali del weekend. C’è poi Fabio Caserta che arriverà a quota 100 da allenatore. Ecco le curiosità segnalate da Football Data:



Quattro squadre non hanno vinto mai nella loro storia sui campi dove giocheranno in questo weekend: Pescara mai corsaro a Frosinone su 7 incroci (4 pari e 3 successi ciociari), Benevento mai vittorioso a Livorno su 9 confronti (4 pareggi e 5 vittorie toscane), Spezia mai vincente a Venezia su 15 incroci (3 pareggi e 12 sconfitte liguri) e Perugia mai vittorioso a Cremona su 9 gare (3 pari e 6 successi per i padroni di casa).

Panchina 100 in carriera tecnica professionista per Fabio Caserta, che somma finora 15 gettoni in B, 71 in Lega Pro, 8 tra Coppa Italia e Coppa Italia di Lega Pro e 5 in altri tornei alla guida soltanto della Juve Stabia. Esordio il 30 luglio 2017, Coppa Italia, Juve Stabia-Bassano 3-1.

Testacoda all’Ardenza: ultima contro prima in classifica, squadra che vince di più e che ha perso di meno (10 volte e 1, rispettivamente, i sanniti) e che ha la difesa bunker (8 soli gol subiti) contro quella che ha subito più sconfitte (10). Cooperative del gol all’opposto al Picchi: appena 5 i marcatori diversi per gli amaranto dopo 15 turni della Serie BKT 2019/20, 11 per i sanniti (record del torneo condiviso con Pisa, Pordenone e ChievoVerona).

La gara Trapani-Pisa potrebbe decidersi nei 15’ finali di primo tempo dove granata e nerazzurri sono da record per gol segnati: 6 centri siciliani e toscani dal 31’ al 45’ recuperi inclusi, come per l’Ascoli.