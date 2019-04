Perugia spavaldo. Nesta: "Continuo ad aver fiducia". Falzerano: "Non firmo per quattro punti"

La Spezia - Il ko di Cosenza amareggia per come è arrivato ma le sconfitte delle altre quanto meno lo depotenziano ai fini della classifica. Colpa e merito, a seconda dei punti di vista, anche del Perugia che perde in casa per la settima volta per mano di un Lecce che vola verso la serie A. I risultati delle dirette concorrenti non hanno modificato sostanzialmente il quadro della situazione ma chi insegue ha una gara in meno su cui costruire la propria rimonta. Lo sa fin troppo bene Alessandro Nesta che, da tecnico dei grifoni, lancia il guanto di sfida a Spezia e Cittadella, entrambe da incontrare, la prima in esterna, la seconda nelle sicura mure del "Renato Curi". L'ex campione del mondo è ottimista "Continuo ad essere fiducioso perchè prima o poi cambierà qualcosa. Magari dobbiamo essere più cattivi dentro l'area. Ho inserito Sadiq alla fine, non so se sia stato tardi o meno, ma non andava cambiato troppo perchè bisogna mantenere un equilibrio". Al Perugia si imputa una certa leggerezza difensiva e su questo Nesta chiarisce: "Siamo più bravi ad attaccare. Tra andata e ritorno abbiamo concesso pochi tiri, ma se si sbaglia si va a casa con zero punti". Chi invece prova a creare entusiasmo è quel Marcello Falzerano, autore del provvisorio 1-1, che aveva illuso: "Dobbiamo riflettere perché abbiamo perso gare importanti e decisive. Comunque ci siamo e davanti a noi ci sono due finali da Champions League (contro Spezia e Cittadella, appunto). Negli spogliatoi ci siamo detti che ci crediamo e non firmo per quattro punti nelle prossime due partite".