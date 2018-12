Perugia in fiducia, torna a disposizione l'ex aquilotto Bianco

Possibile maglia da titolare per la punta Han. La truppa di Sandro Nesta verso la sfida allo Spezia.

La Spezia - Alla seduta che ha aperto la settimana di lavoro, il Perugia ci arriva certamente rinfrancato dagli ultimi quindici giorni. Prestazioni e punti aiutano qualunque allenatore ad essere credibile e Alessandro Nesta, che sta muovendo i primi passi da tecnico nel calcio italiano, può considerarsi soddisfatto di quanto visto finora da un gruppo giovane potenzialmente costruito per un progetto nuovo, iniziato proprio quest’anno. Ieri la ripresa degli allenamenti per i grifoni: in quattro non vi hanno partecipato: Felicioli, Cremonesi, Melchiorri e Falasco. Di questi soltanto il primo non dovrebbe recuperare in tempo per il match di sabato contro gli aquilotti. Chi invece torna a disposizione e’ l’ex Raffaelle Bianco, uno che contro lo Spezia da quando è andato via ha fatto sempre molto bene.



In crescita Han, uno su cui il diesse Goretti punta tantissimo anche come prossimo uomo mercato. I minuti giocati a Lecce suggeriscono che per l’attaccante lo Spezia potrebbe esser l’occasione per riottenere una maglia da titolare. Se così fosse a dargli spazio sarebbe uno fra Vido e Melchiorri. Su questo deciderà Nesta, tenendo conto dei tanti impegni ravvicinati da qui alla fine del 2018. Un Perugia che vuole preparare meticolosamente la sfida agli uomini di Marino: non è un caso che Nesta chiuderà le porte degli allenamenti già da giovedì. Per tenere lontano occhi troppo curiosi.