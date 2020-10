Personalità Maggiore, Verde ci prova, Pobega un po' arruffone

La Spezia - Rafael 6 - Difficile chiedergli di difendere quei tre tiri ravvicinati. Se la cava bene con i piedi quando c’è da far girare il pallone.



Sala 5 - Nel primo tempo c’è Leao, che gli sfugge solo una volta al primo tentativo. Nella ripresa però lancia Hernandez con un passaggio corto e a quel punto c'è poco da fare.



Erlic 5,5 - Sicuro per tutta la prima parte del match, poi non va deciso sul traversone di Calhanoglu. Il fatto che oggi lì doveva trovarsi Ibrahimovic invece di Colombo racconta di quanta strada ci sia da fare per competere a quei livelli



Chabot 5,5 - Un attacco sperimentale per Pioli e tra quei pesi piuma lui si erge. Quando però si allargano le maglie e il pallone scorre veloce a terra, ne vede molte meno.



Marchizza 6 - Ha le doti fisiche per stare in serie A e non gli mancano neanche quelle agonistiche. La catena a sinistra però oggi non scorre veloce come nei momenti migliori.



Maggiore 6 - Grande personalità in questo debutto nel primo stadio “di peso” della sua carriera. Prova a metterci quel qualcosa in più che allo Spezia manca in fatto idi inventiva, ma affretta il passaggio nell’azione migliore.



Ricci 6 - Meglio del corrispettivo milanista Tonali. Garantisce ordine e anche qualche pallone recuperato, gestisce bene l’ammonizione (dal 14’st Acampora 5,5 - Sparisce quando diventa ala)



Pobega 5 - Sempre ad un metro di distanza da dove potrebbe risultare davvero prezioso e anche arruffone in molte scelte. Quel vigore lì va incanalato nel flusso delle idee di Italiano (dal 32’st Mora - Lui, come Bartolomei, entrano quando la palla ormai ce l'ha sempre il Milan)



Verde 6 - Velocità ed imprevedibilità, si trova anche un pallone ottimo per concludere da dentro l’area ma è non è sul piede più preciso (dal 13’st Agudelo 5 - Troppo solista, anche se ha forza per guadagnare la superiorità numerica. Non coglie però del tutto il momento della partita, che impone attenzione massima )



Galabinov 6,5 - A suo agio anche in mezzo alla difesa del Milan, riesce a fare reparto da solo per quello che la sorte gli concede. Stessa dinamica dell’infortunio patito contro il Cosenza l’anno scorso (dal 32’pt Piccoli 6 - Buon impatto con la partita, Kjaer gli toglie dalla testa un cross che sembrava davvero perfetto per un primo tempo. Poi lo Spezia dalle sue parti non si vede quasi più)



Gyasi 5,5 - Trova uno impossibile da mettere in difficoltà con la corsa come Calabria. E’ anche alla terza partita in una settimana e gli manca il guizzo per farsi valere in avanti (dal 32’st Bartolomei sv - Vedi Mora)





All. Vincenzo Italiano 6 - Gli toccherà sentire i commenti di chi guarda solo il punteggio o si basa sugli highlights. Lo Spezia comunque fa la sua figura anche al cospetto del Milan, qualcosa che il punteggio non comunica. La sua è una squadra che per ora ha già personalità e anche, nel nucleo storico, una certa armonia di movimenti. Se c’è anche qualità, lo si scoprirà forse nelle prossime settimane. Però oggi non viene premiato dalla scelta di schierare Pobega, lì dove poteva starci Maggiore con magari il più coriaceo Bartolomei a destra dove il Milan insiste da subito. Certo, se Galabinov non si fosse fatto male forse sarebbe stata una partita diversa. La prima ora è buona, ma bisogna crescere in fretta e imparare a come non "sbracare" una volta finiti sotto.