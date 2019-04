Perdono anche Perugia e Cittadella, sconfitta indolore per lo Spezia

La Spezia - Una Pasquetta piena di emozioni. La 33a giornata della Serie BKT sorride alla capolista Brescia che allunga sul Palermo fermato in casa dal Padova mentre il Lecce consolida la seconda posizione in classifica espugnando Perugia. La squadra allenata da Fabio Liverani vince una partita importantissima in casa del Perugia per 2-1 e continua a sognare la Serie A. Botta e risposta tra La Mantia e Falzerano, ma a decidere e’ Falco al 55'. Giornata negativa per il Palermo, i siciliani non vanno oltre l’1-1 casalingo con il Padova e si trovano a -3 dai pugliesi anche se con una partita in meno. Botta e risposta nel giro di sessanta secondi: Trajkowski illude il Barbera, Pulzetti sigla il definitivo 1-1.



Il Pescara non va oltre lo 0-0 in casa del fanalino di coda Carpi che continua ad avere ancora qualche speranza di salvezza. La Cremonese crede nel sogno playoff, i ragazzi di Massimo Rastelli espugnano Cittadella 1-3 e si portano a tre punti dall’ottava posizione. Decisive le reti di Piccolo, Montalto e Carretta a nulla e’ valso il gol di Scappini su rigore. Nelle zone basse della classifica finisce 2-2 lo scontro diretto tra Foggia e Livorno: i pugliesi al termine del primo tempo hanno gia’ due gol di vantaggio, ma la reazione dei toscani e’ veemente con Gori che in otto minuti sigla una doppietta fondamentale che mantiene le due squadre appaiate a 31 punti. Due rigori sbagliati, uno per parte nel finale, suggellano una partita piena di emozioni. Vittoria decisiva per l’Ascoli, un rigore di Ardemagni stende il Venezia e porta i marchigiani a +9 sulla zona playout mettendoli praticamente al riparo da qualsiasi ribaltone. Successo fondamentale anche per il Cosenza: i calabresi si impongono per 1-0 sullo Spezia grazie ad una rete di Dermaku e si portano addirittura a tre punti dai playoff.