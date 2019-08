Per trovare un esordio esterno così ricco di gol bisogna risalire al dopo guerra

La Spezia - La vittoria di Cittadella scomoda gli annali. Per trovare un successo all'esordio con almeno tre gol di scarto da parte degli aquilotti bisogna infatti sfogliare per diversi secondi a ritroso l'almanacco del calcio. In nessuna categoria, dalla B fino alla quinta serie, lo Spezia è mai riuscito a ripetersi dopo l'anno di grazia 1947. Il 14 settembre di quell'anno la squadra allenata di Ottavio Barbieri vinceva infatti in casa del Cagliari per 4-2 con doppietta di Amenta e segnature singole di Rostagno e Torti, il bomber che arrivò dall'Andrea Doria l'anno precedente e segnò ininterrottamente per due stagioni. Lo stadio Sant'Elia, che oggi in ricostruzione, era ancora ben lontano dal suo concepimento e all'epoca il Cagliari, che arriverà ultimo in quella serie cadetta che fu preludio alla riforma dei campionati, giocava allo stadio Amsicora, che soltanto nel 1970, con lo scudetto appena vinto, fu mandato in pensione, almeno per quel che riguarda l'utilizzo calcistico visto che ancora oggi è una struttura polifunzionale.