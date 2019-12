Per lo Spezia una tradizione molto positiva contro la Salernitana

La Spezia - Spezia-Salernitana numero 11 in campionato quello di domenica pomeriggio. Partita che negli ultimi quindici anni si è tornata a giocare con continuità dopo una lunga pausa dagli anni Cinquanta in poi. Tradizione favorevole agli aquilotti che hanno perso una sola volta, nel 1948, vincendone sette e pareggiandone due. L'anno scorso con Pasquale Marino in panchina successo allo scadere grazie a un gol di Capradossi all'ultimo minuto del recupero. Vantaggio di Djuric, pareggio di Mora in acrobazia e zampata finale del difensore. In campo Lamanna, Vignali, Terzi, Capradossi, Augello, Bartolomei (34’st Maggiore), Ricci, Mora, Da Cruz, Galabinov e Bidaoui (38’pt Pierini (46’st Gyasi)).

Quasi tutti i precedenti in serie B tranne un paio. Il primo è datato 2005, serie C1. Lo Spezia, che poi vincerà il campionato, si impone per 4-0 con doppiette dei due Max, Guidetti e Varricchio. Mister Soda mandò in campo Rotoli, Bianchi, Padoin, Addona, Fusco, Grieco, Ponzo, Saverino (14’st Bruccini), Varricchio (36’st Guariniello), Alessi (33’st Pessotto) e Guidetti.