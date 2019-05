Per lo Spezia quinta partecipazione, Cittadella a quattro

La Spezia - Lo Spezia partecipa per la quinta volta ai playoff della Serie B, a pari merito con il Perugia. Le precedenti partecipazioni spezzine risalgono alle stagioni 2013/14 (out dal Modena ai preliminari), 2014/15 (eliminato ai preliminari dall’Avellino), 2015/16 (esce in semifinale per mano del Trapani) e 2016/17 (eliminato dal Benevento ai preliminari). Il bilancio in sei incontri disputati è di una sola vittoria e ben cinque sconfitte, con unica affermazione 2-1 a Cesena il 24 maggio 2016. Lo Spezia nei playoff cadetti ha sempre subito gol, per un totale di nove reti al passivo. Il Cittadella si è qualificato per la quarta volta nella sua storia ai playoff di serie B dopo le edizioni del 2009/10, 2016/17 e 2017/18. Veneti fuori al primo turno contro il Carpi nel 2016/17, in semifinale rispettivamente da Brescia e Frosinone, nel 2009/10 e l’anno scorso. Il bilancio è di una vittoria, tre pareggi e due sconfitte in sei match disputati.