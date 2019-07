Per lo Spezia quattro partite in ritiro, poi la Sampdoria al Picco

La Spezia - Il Trofeo “Ilaria e Mattia” in programma il 7 agosto contro la Sampdoria, sarà il momento clou nella marcia di avvicinamento dello Spezia alla nuova stagione di Serie B, che prenderà il via questo fine settimana con il raduno e i primi test atletici. Mister Italiano e i suoi ragazzi partiranno invece domenica per il ritiro marchigiano di Sarnano dove rimarranno fino al 29 o 30 di luglio. Nella nuova sede della preparazione, nei monti Sibillini, il gruppo sosterrà anche quattro amichevoli: il 20 contro la squadra locale, il 23 contro il Comunanza e il 27 contro l'Ascoli. Una quarta partita si potrebbe infine disputare prima del ritorno in Liguria come illustrato nel corso della conferenza stampa odierna alla presenza del responsabile marketing Lorenzo Ferretti e del capo ufficio stampa Gianluca Parenti, defezione dell'ultimo minuto invece quella del direttore Angelozzi trattenuto da importanti appuntamenti di calciomercato.

Oltre alla location del ritiro l'altra novità di quest'anno riguarda anche la partnership biennale siglata dallo Spezia Calcio con la Media Sport Event, società che opera anche a livello internazionale nell'organizzazione eventi e che ha curato ogni dettaglio del ritiro degli aquilotti.

“Siamo onorati di aver avviato questa collaborazione – ha spiegato l'amministratore unico Gianni Lacché presente con il suo staff – seguiamo da tempo squadre come Lazio, Ascoli e Perugia e siamo contenti di poter aggiungere anche lo Spezia al quale vogliamo regalare tante soddisfazioni, al club come alla città. La scelta del ritiro è ricaduta su Sarnano perché crediamo che oltre ade essere una località incantevole e accogliente per i tifosi, per i quali sono previsti sconti, abbia tutte le caratteristiche per ospitare la squadra (che alloggerà all'hotel Eden) nella sua preparazione. Abbiamo corteggiato lo Spezia a lungo e già l'anno scorso eravamo vicini a chiudere l'accordo, siamo contenti di esserci riusciti”.

La Media Sport Event si occuperà anche dell'organizzazione della partita di presentazione del trofeo “Ilaria e Mattia” ma anche della “notte bianconera” in programma a Sarnano alla vigilia di Spezia e Ascoli con degustazioni, negozi e aperti e una festa nel cuore della località inserita fra “I borghi più belli d'Italia”.

“Siamo contenti che la partita contro la Sampdoria sia stata associata ad un trofeo a cui tutta la tifoseria tiene moltissimo” ha sottolineato Parenti, mentre Ferretti ha concluso così sulla campagna abbonamenti lanciata stamani: “Al di là dei prezzo bloccati anche quest'anno, teniamo molto al messaggio che l'accompagna. L'obiettivo è sempre quello di portare più gente possibile al Picco e farne anche quest'anno la nostra arma in più”.