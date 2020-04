Per lo Spezia commissioni ai procuratori raddoppiate nel 2019

La Spezia - Lo Spezia Calcio ha elargito corrispettivi per 883.543 euro ai procuratori nel corso del 2019. Raddoppiate le commissioni per gli agenti dei calciatori rispetto alla media degli ultimi anni, che era stata attorno ai 420mila euro totali. Il calciomercato condotto da Guido Angelozzi nelle due sessioni di gennaio e luglio-agosto sono state improntate in particolar modo alla patrimonializzazione, ovvero a irrobustire la base di giocatori di proprietà. E così sono stati finalizzati gli acquisti a titolo definitivo di Capradossi e Bordin dalla Roma, Ferrer dal Gimnàstic, Burgzorg dal De Graafschap, Erlic dal Sassuolo e Ramos dal Parma. E ancora, in scadenza sono arrivati Krapikas dalla Sampdoria, Buffonge dal Manchester United e Pinto dal Benevento. Età media degli acquisti molto bassa, i maggiori sono i classe 96 Capradossi e Ramos. A questi si aggiunga una pletora di prestiti.