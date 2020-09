Per lo Spezia amichevole a Cesena per abituarsi al terreno

La Spezia - Poco più di due settimane all'esordio in serie A per lo Spezia. Dalla prossima settimana dovrebbero arrivare diverse facce nuove a Follo e la preparazione in vista del campionato di serie A entrare, con inevitabile ritardo, nel vivo. Si cerca in questi giorni di organizzare almeno un'amichevole durante questo periodo di allenamenti e ci sono buone possibilità che lo Spezia scenda in campo al Manuzzi-Orogel contro il Cesena nel fine settimana della prima giornata della serie A. Un modo per prendere confidenza con quello che sarà il terreno di casa per almeno un paio di mesi.