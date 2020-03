Per lo Spezia allenamenti sospesi e sede chiusa

La Spezia - Lo Spezia non si è allenato e non si allenerà neanche domani. Oggi non si è parlato di tecnica ma di scienza in casa aquilotta. La squadra al completo insieme a mister Vincenzo Italiano, al suo staff e al direttore Guido Angelozzi si è soffermata a colloquio con l'area medica del club al completo. Si è parlato chiaramente dell'emergenza sanitaria legata al virus Covid-19 che ha fermato i campionati fino al prossimo 3 aprile. I calciatori hanno voluto capire quali implicazioni l'epidemia in corso può avere sulla propria attività. Per tutti le raccomandazioni sono quelle che valgono per qualsiasi cittadino: limitare gli spostamenti e rimanere a casa il più possibile.



Rimane sul tavolo una questione non da poco: continuare ad allenarsi fino alla ripresa dell'attività agonistica o ordinare il rompete le righe? Per adesso si naviga a vista e ogni club si regola come vuole. La Pro Vercelli in Lega Pro, in una delle prime province dichiarate zona arancione, ha già sbarrato il centro sportivo da qualche giorno. Oggi non si è allenato il Crotone, città dove si registrano i primi casi di positività. Si attende una direttiva della FIGC che metta tutti sullo stesso piano, contando che già in queste ultime settimane c'è chi ha dovuto convivere con la paura del contagio e chi invece ha potuto lavorare in una città ancora non toccata dall'emergenza. Tutto rimandato a giovedì per Italiano e i suoi ragazzi, con la direttiva per tutti di barricarsi in casa fino a quel giorno.



Intanto lo Spezia degli uffici vara lo smart working. Con l'attività del settore giovanile ferma, da domani porte sbarrate anche al centro sportivo Ferdeghini-Intels. I dipendenti delle quattro aree chiave - organizzativa, amministrativa, commerciale e comunicazione - lavoreranno da casa per mantenere viva l'attività della società che viaggia con il minimo come il resto dello sport italiano.