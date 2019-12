Per lo Spezia Volley Autorev una partita tosta

La Spezia - Questa volta lo Spezia Volley Autorev in casa gioca di domenica 15 alle 18, data l’indisponibilità il giorno prima del Palamariotti…adibito come noto alla scherma. Non solo, ma per lo stesso motivo si gioca stavolta al Palaconti santostefanese. Bianconere probabilmente al completo, nonostante un po’d’influenza abbia colto in settimana il palleggiatore Re, il centrale Maestri e il “bomber” Sgherza: schiacciatore. Previsto il debutto interno della fresca arrivata Margherita Giani, giovanissimo centrale, dopo il positivo esordio in trasferta a Crema. Partita difficile da pronosticare, in quanto la Civiemme Campagnola Re ha in classifica gli stessi punti delle spezzine, il co-allenatore Alfonso Pascucci teme in particolare delle avversarie (che sono ormai in Serie B2 nazionale femminile ormai da 3 anni e quindi hanno in materia di sicuro più esperienza delle “autoreviane”) il reparto centrale e i “martelli”.



Si gioca per la 9.a giornata del Girone C, coppia arbitrale tutta di donne, con Letizia Verzoni e Benedetta Gennari.

Queste infine le altre partite in programma, nel raggruppamento in questione, in questo turno; Arbor Interclays Reggio Emilia – Nure Piacenza, Busa Foodlab Gussolengo Bs – Ceramsperetta Cusano Milanino, Delta Gorgonzola Mi – Rubierese Rubiera Re, Real Brescia – Linea Saldatura Bedizzole Bs, Tomolpack Marudo Lo – Enercom Crema e Volley Gussago Bs – Stadium Mirandola Mo.