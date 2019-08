Per il salto di categoria Empoli e Frosinone su tutte

La Spezia - Empoli e Frosinone senza alcun tentennamento. Non possono che essere loro, neoretrocesse ma anche club molto esperti in promozioni, le due squadre da battere nella stagione che sta per iniziare. I toscani, diretti da Cristian Bucchi, fermano la quota a 4, i ciciocari, che in panchina hanno il rampante Alessandro Nesta, sono appena dietro: la loro promozione pagherebbe oggi 5 volte la posta giocata. La stessa del Benevento che si è affidato ad un altro ex grande calciatore degli anni 2000 come Pippo Inzaghi. Sono queste secondo la Snai le regine potenziali della cadetteria, le squadre che ad oggi sono in cima alla graduatoria per il salto di categoria con il Chievo, quarto, dietro di poco (8.00).



E le altre? Il giovane e ambizioso Luciano Zauri e l'ormai navigato Massimo Rastelli dovranno scacciare l'ansia da prestazione visto quanto dicono le attese quote-promozione di inizio stagione che piazzano il Pescara e la Cremonese subito dopo le grandi. Entrambe fissano il quoziente a 12, comunque non altissimo, segno che anche i bookmakers preferiscono andarci coi piedi di piombo. Il Perugia a 18 precede Spezia e Crotone, la cui promozione oggi vale 25 volte la posta giocata, mentre Cittadella, Ascoli e Salernitana sono a 33, Cosenza e Livorno a 50, Venezia e Virtus Entella a 66, la neopromossa Juve Stabia a 75, il Pisa a 80. Chiudono la classifica Pordenone e Trapani con 150 e 250.