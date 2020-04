Per i piccoli pazienti di Pediatria le uova della Protezione Civile

La Spezia - Il cuore dei volontari della Protezione Civile della Spezia non ha confini. Nell'emergenza epidemiologica che li vede impegnati da settimane, i volontari stamani hanno fatto un ulteriore gesto di altruismo, donando uova e colombe ai bimbi ricoverati nel reparto di Pediatria dell'ospedale Sant'Andrea, così da sollevarli nella loro degenza e in questi giorni di difficoltà.

L’amministrazione Peracchini ringrazia dunque i volontari della Protezione civile spezzina, per il loro impegno sul territorio e soprattutto per questa donazione all’insegna della solidarietà e della vicinanza ai bambini ricoverati e al personale medico e infermieristico che li stanno accompagnando nel loro percorso di cura.