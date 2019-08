Per abbonarsi c'è ancora tempo, lo Spezia allunga la campagna

La Spezia - La campagna abbonamenti dello Spezia per la stagione 2019-2020 è ormai giunta al termine. La quota che verrà raggiunta questa sera alle 20.30 non sarà però quella defintiva. Oltre tremila le tessere sottoscritte ma il club di Via Melara ha deciso di prorogare la campagna abbonamenti fino al 30 settembre 2019. A partire da sabato 24 agosto, sarà dunque ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento, esclusivamente in modalità online sul sito www.etes.it ed a prezzo intero. Chi dovesse rinnovare la tessera del tifoso potrà inviare una mail a biglietteria@acspezia.com: la segreteria del club si occuperà di fornire tutte le indicazioni necessarie per poter comunque procedere con la sottoscrizione dell’abbonamento, da ritirare direttamente ai botteghini dello stadio alla prima occasione utile.