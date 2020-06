Per Spezia-Empoli si valuta la diretta televisiva su Rai 2

La Spezia - Spezia-Empoli sarà l'anticipo in chiaro della 29esima giornata di serie B. Su questo pochi dubbi. La soluzione che però viene presa in considerazione dalle parti di Saxa Rubra in queste ore sarebbe quella di concedere alla sfida dello stadio "Alberto Picco" addirittura la vetrina della diretta su Rai2. E' questa una delle opzioni vagliate nella compilazione del palinsesto della tv di Stato, anche per sopperire a tre mesi di mancanza di calcio dalla programmazione. Gli ascolti di Juventus-Milan (8.2 milioni di telespettatori, share del 34%) e Napoli-Inter (7.1 milioni, 32.4%) di Coppa Italia confermano l'appeal del prodotto presso il grande pubblico dopo il digiuno forzato, e spingerebbero anche la serie B verso la visibilità sui canali generalisti. Al momento il palinsesto di venerdì 19 giugno prevede una serie poliziesca tedesca degli anni Ottanta all'orario del fischio d'inizio.



aggiornato 17.44