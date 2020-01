Per Mora tanta panchina, è tra i possibili partenti

La Spezia - Una sola presenza negli ultimi otto turni, mai un così lungo esilio dal campo di calcio per Luca Mora da quando è allo Spezia. Neanche nei primi mesi di Marino allenatore, quando Marco Crimi era subito diventato punto di riferimento e lui doveva ancora trovare la forma migliore. Ieri pomeriggio poi la scelta da parte di Vincenzo Italiano di schierare Gennaro Acampora come mezzala sinistra per rilevare Mastinu che aveva la lancetta del carburante sulla riserva. "Genny e Luca hanno caratteristiche molti simili...", ha ammesso nel dopo partita il tecnico. Pare esserci più di un segnale di come il 31enne, uno dei leader dello spogliatoio in questi due anni, potrebbe essere in uscita entro la fine di questa sessione di mercato.

Ancora vivo l'interesse dell'Ascoli. Proprio contro i marchigiani il centrocampista giocò una delle sue partite più brillanti la scorsa stagione al Picco, uno degli ispiratori della grande rimonta da 0-2 a 3-2. Bravo a guadagnarsi un rigore, a servire Galabinov per il gol vittoria e ad entrare in tutte le azioni più importanti. Il tutto sotto gli occhi del presidente Massimo Pulcinelli seduto in tribuna, che pare abbia preso appunti di persona. Oggi i marchigiani sono impegnati nel capitolo cessioni, che riguarda pezzi da novanta come Ninkovic e Ardemagni. Da Cruz, un altro che quel pomeriggio si mise in luce, è invece già tornato in Olanda dopo l'espulsione con sceneggiata di Trapani. Ascoli che potrebbe farsi sotto la prossima settimana una volta sfoltito. Per Mora, fresco di rinnovo al 2021, ci sarebbe forse la possibilità di andare a prendere l'ultimo contratto pesante di una carriera che lo ha portato fino alla serie A.