Per Luca Vignali una giornata, così dice la "giurisprudenza" recente

La Spezia - C'è Milan-Fiorentina di settembre 2019 che crea un precedente chiaro. Quel giorno il rossonero Musacchio si prese un rosso diretto nel secondo tempo per un intervento su Franck Ribery, frutto di una dinamica molto più grave di quella che ha caratterizzato l'espulsione (sacrosanta) di Vignali ieri pomeriggio a Torino. Il difensore argentino entrò con la gamba tesa ad altezza tibia in una zona di campo "innocua": l'arbitro Giacomelli sventolò inizialmente il giallo, fu richiamato al VAR e cambiò la decisione in rosso.

In cosa quel fallo fu più pericoloso dell'intervento del terzino dello Spezia su Murru? Musacchio non andò sulla gamba libera ma sul piede d'appoggio con il piede a martello, un tackle frontale a mezza altezza davvero brutto da rivedere anche oggi. Morale della favola: una giornata per il milanista. Vignali dunque dovrebbe saltare solo la partita di sabato prossimo contro la Roma e tornare disponibile per quella in casa contro l'Udinese che inaugurerà il girone di ritorno.