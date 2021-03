Per Jeroen Zoet una sola partita intera giocata nell'ultimo anno

La Spezia - L'esordio in serie A dello Spezia contro il Sassuolo è l'unica partita intera giocata da Jeroen Zoet negli ultimi dodici mesi. Tra pandemia ed infortuni, il portiere olandese ha vissuto un'annata a mordere il freno dopo una carriera da protagonista con maglia del PSV Eindhoven. Tolto infatti il match contro la squadra di De Zerbi, c'è infatti solo l'ora di gioco alla Dacia Arena contro l'Udinese nel suo score stagionale. Tornando invece alla stagione 19/20, questa si era interrotta l'8 marzo del 2020 con il 5-1 dell'FC Utrecht (in cui giocava in prestito) allo Sparta Rotterdam. Poi il lockdown e la decisione della federazione calcistica orange di chiudere anzitempo. Domani per il 30enne un filo che si riannoda.