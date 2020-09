La Spezia - Un video con le sue migliori parate e i trofei conquistati. Così il PSV Eindhoven saluta Jeroen Zoet, da pochi minuti ufficialmente un calciatore dello Spezia. Ha firmato un biennale che lo lega alla maglia bianca e ne fa il portiere di punta della prima storica stagione in serie A. In patria ha vinto tre scudetti, due coppe nazionali, vanta 277 presenze in Eredivisie, 27 presenze in Champions League comprese qualificazioni e 19 presenze in Europa League comprese qualificazioni.