Per Iachini quattro vittorie contro lo Spezia, primo incrocio con Italiano

La Spezia - Il ricordo più recente è l'amichevole estiva di vent'anni fa (QUI), ma per trovare scontri in partite ufficiali fra Spezia e Fiorentina fra Serie A, B e Coppa Italia bisogna andare indietro fino agli anni Trenta. I precedenti fra le due squadre sono infatti sei – nel torneo cadetto - con tre vittorie dei viola e tre pareggi. La Fiorentina è inoltre imbattuta nelle ultime tre partite contro squadre neopromosse in Serie A, anche se ha vinto soltanto una delle ultime 10 partite nella massima serie contro neopromosse mentre ha subito un gol in undici delle ultime dodici sfide contro club appena approdati in A.

Quello di domani sarà anche il primo incrocio fra i due mister Italiano e Iachini, il primo alla quarta presenza mentre l'avversario collezionerà il gettone numero 205, per entrambi sarà anche la prima volta da mister contro Fiorentina e Spezia.

Sono invece otto i precedenti fra il club bianco e l'allenatore viola che a suo favore ha quattro vittorie (nel 2008 vinse 5-0 con il Chievo) e tre pareggi. L'ultimo incrocio però evoca ricordi piacevoli per lo Spezia visto che la sua Udinese venne sconfitta 3-2 in casa in Coppa Italia nel 2016.