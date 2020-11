Per Giulio Maggiore doppietta sotto gli occhi del ct Roberto Mancini

La Spezia - C'era anche Roberto Mancini tra gli spettatori di Bologna-Spezia di Coppa Italia. Il commissario tecnico della Nazionale ha scelto l'impianto felsineo, piuttosto vicino a Coverciano, per monitorare nuovi calciatori eventualmente interessanti in ottica maglia azzurra. Occasione decisamente ben sfruttata da Giulio Maggiore, 22 anni, che ha segnato una doppietta nel finale trascinando lo Spezia alla qualificazione. E' la seconda doppietta in carriera dopo quella di Palermo in serie B nel maggio 2019.