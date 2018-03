Per Gallo la tentazione di un turn over corposo

Torna Giani, Mora e De Francesco potrebbero partire dall'inizio. Mastinu e Ammari si giocano una maglia, dentro Granoche per Forte. Nel Bari attacco fresco con Improta, Galano e l'ex di turno Nenè.

La Spezia - Quattro o forse cinque facce nuove rispetto alla deludente partita contro la Ternana di sabato scorso. Un po' per necessità e un po' per cercare di dare una rimescolata alle carte che negli ultimi 180 minuti non hanno mostrato assi. La tentazione di Fabio Gallo è quella di varare un turn over piuttosto corposo questa sera a Bari nel recupero della partita rinviata a fine febbraio per colpa di una fugace nevicata sul capoluogo pugliese. Da allora lo Spezia avrebbe dovuto prendere il volo con i due impegni casalinghi contro squadra di bassa classifica. E invece...

In difesa tornerà Giani, per il resto non ci si attendono variazioni. Forse il solo Terzi potrebbe riposare, di certo tornerà in panchina Maggiore per lasciare il posto a Mora ma anche Pessina oggi si gioca una maglia con De Francesco, arrivato a gennaio e schierato solo per qualche manciata di minuti fino ad oggi. Mastinu rimane favorito su Ammari, Granoche al posto di Forte e Marilungo ancora dentro in attesa di poter riavere Gilardino. Di Gennaro in porta, i terzini De Col e Lopez, Bolzoni davanti alla difesa completano lo schieramento.



Qui Bari. Anche Fabio Grosso cambierà soprattutto davanti. Il trio d'attacco dovrebbe essere composto da Galano e Improta sulle ali con l'ex Nenè al centro dell'attacco. Sarà un 4-3-3 con Micai in porta; Sabelli e D'Elia i due terzini di spinta con Gyomber e Marrone al centro. In mediana ballottaggio tra Basha e Busellato, con Tello e Henderson mezzali.