Per Erlic nessuna lesione strutturale, Ragusa e Vitale alle prese con il bicipite femorale

La Spezia - Antonino Ragusa, Luigi Vitale e Martin Erlic sono out. Il primo era uscito anzitempo nella vittoriosa gara col Perugia, il secondo si è fatto male in uno dei primi allenamenti da quando è arrivato mentre il difensore centrale croato ha dato forfait durante le operazioni di riscaldamento della partita del Curi. I tifosi si chiedono per quanto ne avranno ma intanto stamattina i tre giocatori sono stati sottoposti agli esami diagnostici del caso per valutare l'entità dei rispettivi problemi muscolari prima di cominciare il percorso riabilitativo del caso presso il centro FK di Aulla. Per Ragusa il bollettino medico parla di lesione di primo grado al bicipite femorale destro, mentre per Vitale il responso è un po' più severo visto che si parla di lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. Dovrebbe invece cavarsela con un po' di riposo e specifica tabella di recupero Martin Erlic: per lui nessuna lesione strutturale, ma solo un sovraffaticamento al polpaccio destro. Potrebbe proprio essere il difensore centrale croato il primo a rientrare in gruppo.