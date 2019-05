Pellico e Piaget ai nazionali di Massa

La Spezia - Saranno Isa4 Pellico e Isa1 Piaget a rappresentare la nostra provincia ai nazionali studenteschi categoria cadetti/e (scuola media) in programma dal 20 al 24 maggio a Massa. Campestre maschile per i ragazzi di Piazza Verdi e basket per la scuola della Chiappa, questi i partecipanti Pellico: Tetti Nicolò, Piccioli Mattia, Rosati Andrea accompagnatore prof. Marcello Storti. Piaget basket 3x3 cadetti con Brunetto Mario, Giangregorio Nicolò e i gemelli Angel Pena Ortiz e Josè accompagnatore il prof. Pier Giorgio Baudinelli. Assente il forte Leonardo Gaspani la cui società, l' ASD Papini, ha negato l'autorizzazione.



Nel capoluogo toscano si avvicenderanno vari sport tra cui anche volley, canottaggio, rugby,ultimate frisbee per un totale di oltre 1000 atleti che oltre alle gare vivranno momenti coinvolgenti come provare le discipline sportive con disabilità e vedere luoghi turistici. Mercoledì sera prevista la festa delle regioni con stand di assaggi gastronomici delle specialità delle varie regioni. Conclusione e premiazioni in Piazza degli Aranci giovedi sera.