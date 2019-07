Pattini d'oro per la spezzina Valenzano, a Barcellona è trionfo

La Spezia - Ancora medaglie agli World Roller Games di Barcellona per la giovane pattinatrice in linea spezzina Giorgia Valanzano, categoria juniores. Dopo i due bronzi conquistati qualche giorno fa nei 10mila metri a eliminazione e nei mille metri, l'atleta in forza al Gruppo pattinatori savonesi ha letteralmente sbancato, conquistando il titolo di campionessa del mondo nei 15mila metri a eliminazione, confermandosi ancora una volta come una delle migliori della categoria juniores. Un oro raggiunto sotto la guida dei tecnici Massimiliano Pittatore e Matteo Poletti.



Tra i tanti complimenti arrivati alla giovane atleta, naturalmente anche quelli della scuola che frequenta, il Liceo scientifico Pacinotti della Spezia, sezione - manco a dirlo - sportiva. "Giorgia si conferma tre le giovani atlete più talentuose al mondo, complimenti vivissimi da tutto il liceo", si legge sul sito ufficiale dell'istituto, dove in queste ore campeggia la foto trionfante della guizzante pattinatrice spezzina.