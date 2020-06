Patente di nobiltà per Spezia ed Empoli: sfida 60 in campionato

La Spezia - E pensare che per Pasquale Marino, Spezia-Empoli fu quasi un esordio in aquilotto. Era la fine di luglio 2018, si giocava un'amichevole al Luperi di Sarzana contro la neopromossa in serie A di Aurelio Andreazzoli. Fu un 2-2 piacevole con Okereke e Caputo, futuri bomber di stagione, subito tra i marcatori. Una pagina forse secondaria di una sfida di lunga tradizione, che venerdì pomeriggio arriva alla sessantesima puntata in campionato. Iniziò tutto nell'ottobre del 1939, negli anni in cui gli azzurri toscani portavano il nome della distilleria Gambacciani nel nome. Una delle poche stagioni in terza serie di bianchi in quei decenni, nel pieno del periodo in cui lo Spezia era una delle abituali della serie B. Un po' come nel decennio in corso.

Da allora 29 sfide al Picco tra le due squadra, giocata in ogni decennio a esclusione della prima decade del Duemila. La maggior parte in serie C, la maggior parte sfide che hanno arriso ai padroni di casa. Vittoria più larga di recente data: il 3-0 con cui Gigi Cagni trovò punti preziosissimi in ottica salvezza contro la squadra di Maurizio Sarri destinata a dare spettacolo anche in massima serie. Solo tre le sconfitte, a fronte di 15 successi a 11 pareggi. Nel 2018 fu 1-1 con reti di Lopez e Piu. Fabio Gallo scelse Manfredini, De Col, Terzi, Giani, Lopez (32'st Augello), Pessina, Juande, Bolzoni, Ammari (34'st Palladino), Gilardino e Marilungo (8'st Forte).