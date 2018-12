Passano gli anni ma Tonino Soda contro la Juventus non perde mai

Stavolta ha fermato l'under 23 con il suo Gozzano nel campionato di serie C.

La Spezia - Niente da fare, la Juventus contro l'Antonio Soda allenatore, così come con l'Antonio Soda giocatore, non ce la fa proprio a vincere. Questa volta era la Juve under 23, quella che gioca in serie C contro il Gozzano allenato dall'ex aquilotto, ma proprio come dieci anni fa è il calabrese a sorridere a fine partita. "Nel primo tempo saremmo anche potuti andare in vantaggio", ha commentato Soda dopo lo 0-0 di domenica scorsa. "Ho un buon trend contro di loro sin da quando giocavo nel Bari, segnai contro il mio primo gol in serie A proprio contro la Juventus nel 1990. E' una curiosità che mi fa piacere ricordare". I piemontesi, matricola della categoria, sono a metà strada tra play-off e play-out quando mancano tre partite alla fine del girone d'andata.