Passaggi di cinture per la scuola di arti marziali cinesi Nei Jia

La Spezia - Grande festa di fine stagione per la scuola di arti marziali cinesi Nei jia dove, presso la palestra della Scuola Media “Piaget” alla Chiappa, tutti gli allievi che fanno parte dei vari corsi di Taiji Quan, Qi Gong, Kung Fu e Baguazhang, si sono presentati davanti alla commissione diretta dal Maestro Marco Ulivelli, affiancato dagli insegnanti Giordano Prudente, Patrizia Perrone e Sara Bruni, per dimostrare le proprie capacità tecniche e accedere al grado superiore. ?Al termine sono passati da “principiante” a “cintura bianca” gli allievi: Celeste e Sofia Alò, Leonardo Giunti, Giulia Castiello, Emanuele Lutrelli, Giulio Grossi e Zaniah Leonardi; a “cintura verde chiaro” gli allievi Thomas Contenti, Matilde Gallina, Vittoria Veronica Sturlese , Lorenzo Esposito, Gianni Ciuffardi, Daniele Mastorci e Alessandro Pezzoni; a “cintura verde scuro” gli allievi Arianna Albertosi, Anna Chiara Giuliano, Matteo Tagliafierro, Adriana Guido, Antonella Piga, Andrea Manavella e Federico Scalzo; a “cintura giallo scuro gli allievi Karim Nahadi e Marta Ristuccia; a “cintura blu scuro” gli allievi Gabriele Moisè e Antonio Giuliano ed in ultimo a “cintura marrone” gli allievi Jacopo Ristuccia e Marco Italiano. ?Sono poi stati assegnanti gli attestati di frequenza, con esito positivo, al gruppo di Taiji Quan Qi Gong composto dagli allievi Giorgio Albertosi, Franca Puliti, Maurizio Schiaretti, Rosanna Acanfora, Landini Emilia, Nadia Tanzi, Lorenzo Nastasi, Rosanna Rotondi, Antonella Finocchiaro, Bruno Rosaia, Davide Cencioni e un doppio riconoscimento per il Taijiquan e il Baguazhang a Nicola Tognoni. ?La grande festa si è conclusa con il botto finale, in quanto nei giorni seguenti davanti alla commissione nazionale E.W.U. - Aics presieduta dal Maestro 6° Duan Daniele Zanni di Modena, sono stati conferiti i riconoscimenti tecnici di 4° Duan al Maestro Marco Ulivelli, di 2° Duan e istruttore all’insegnante Giordano Prudente e in ultimo il 1° Duan allenatore alla cintura nera Sara Bruni: «Non poteva finire meglio di così - dice Marco Ulivelli - questa prima parte del 2019, i ragazzi sono cresciuti tutti in modo esponenziale lavorando sodo e con tanti sacrifici, frutto del lavoro certosino di tutto lo staff insegnante. I nostri incontri non terminano qui, la voglia di apprendere è molta da parte di tutti ed è per questo che le lezioni continueranno anche nel mese di luglio sempre presso la Palestra della Scuola Media Jean Piaget di via Benedicenti ».?



Per info 3491560984.