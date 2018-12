Passa il contributo di solidarietà per chi lancia giovani calciatori

La Spezia - Buone notizie per chi punta sul settore giovanile come lo Spezia. Il Consiglio Federale ha convenuto all’unanimità sull’opportunità di istituire una norma con la quale fissare una quota fino al 5% del corrispettivo per la cessione definitiva di contratto di società associate alle Leghe professionistiche a titolo di contributo di solidarietà per le quali il calciatore è stato cresciuto. Il dettaglio relativo ai criteri sarà stabilito in occasione della prossima riunione del Consiglio Federale a gennaio, tenendo conto delle normative internazionali in merito. Per farsi un'idea su come funzionerà, rimandiamo a questo articolo.