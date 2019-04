Pasquale Marino supera quota 600 panchine tra i professionisti

La Spezia - Mister Marino ha festeggiato in modo “curioso” le 600 panchine da professionista, l’altro giorno quando il comunicato del giudice sportivo ha omologato le vittorie dello Spezia su Livorno (3-0 al “Picco”) e Benevento (3-2 al “Vigorito”). Il successo in Campania ha coinciso con la 600esima panchina professionistica del coach di Marsala, che debuttò il 12 agosto 2001 in Igea Virtus-Paternò 0-0 di coppa Italia Lega Pro, alla guida della squadra ospite e che assomma finora 189 gettoni in serie A, 249 in B, 102 in Lega Pro, 40 tra Coppa Italia maggiore e di Lega Pro, 12 nelle coppe europee ed 8 in altri tornei post-season con bilancio di 228 vittorie, 181 pareggi e 191 sconfitte.