Pasquale Marino può festeggiare la centesima vittoria in serie B

La Spezia - A una sola vittoria dalla tripla cifra. Pasquale Marino potrebbe celebrare allo stadio "Alberto Picco" il traguardo della centesima vittoria in serie B se riuscirà domenica prossima a guidare lo Spezia al successo contro l'Ascoli. Il tecnico siciliano è fermo a quota 99 in 251 panchine cadette, con 78 pareggi e 74 sconfitte per una media punti di 1.49.

La sua migliore stagione in serie B rimane quella 05/06 quando allenava il Catania. Ottenne allora la bellezza di 78 punti, il secondo posto in classifica e la promozione in massima serie grazie a 22 successi, 12 pareggi e 8 sconfitte. Anche il primo anno a Vicenza, sebbene da subentrato, fu strepitoso con una media punti di 1.87 frutto di 16 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte.