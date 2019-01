Partita sospesa in caso di cori razzisti, Giorgetti apre

Il sottosegretario di Conte appoggia la Figc che vorrebbe dare più poteri agli arbitri in merito.

La Spezia - "Sono d'accordo che nel mondo del calcio, terminale dei fenomeni più deteriori della cultura sportiva del tifo, si introducano misure e sono rispettoso di quella che è l'autonomia dello sport e la giustizia sportiva". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del consiglio Giancarlo Giorgetti a margine del la conferenza stampa per la presentazione degli eventi previsti per il Giorno della Memoria. L'esponente di governo apre dunque allo stop alle partite in caso di cori razzisti, che la Figc vorrebbe rendere più facile per arginare i fenomeni di discriminazione all'interno degli stadi. Qualcosa che il ministro dell'interno Matteo Salvini aveva invece dichiarato di non gradire.



"Lo scarico di responsabilità tra i funzionari di pubblica sicurezza e gli arbitri, per chi deve decidere l'interruzione della partita, è qualcosa che deve evitare situazioni di confusione e di imbarazzo quotidiano. Che le misure non siano solo di tipo repressivo e attenzione all'uso mediatico nel raccontare la violenza: perché per i violenti essere definiti violenti è un titolo di merito. Tolleranza zero con i violenti e lavoro sulla cultura sportiva", ha concluso Giorgetti.



La Figc dunque trova una sponda politica importante per snellire la procedura che porterà allo stop dei match in caso si dovessero verificare casi come quello occorso al giocatore del Napoli Koulibaly nella partita contro l'Inter dello scorso mese. Il sondaggio lanciato da Città della Spezia su questo argomento ha superato i quattrocento voti e vede la platea divisa con una leggera prevalenza di coloro che vorrebbero il gioco non si fermasse mai.