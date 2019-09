Partita con la Primavera per lo Spezia, due assist per Galabinov

La Spezia - Sfida in famiglia ieri per lo Spezia di mister Italiano che ha affrontato i ragazzi della Primavera che fra una settimana inizieranno il loro campionato in casa del Milan. Con la sosta per le nazionali per gli aquilotti è stata l'occasione per provare schemi e movimenti in vista della ripresa fissata per venerdì prossimo a Udine contro il Pordenone.



Privo dei nazionali Krapikas, Gudjohnsen, Maggiore e Marchizza, ha potuto vedere all'opera tutti i disponibili, con Gyasi che – schierato da punta centrale – ha sbloccato il risultato con un colpo di testa.

Nella ripresa invece spazio all'inedito tridente Ragusa - Galabinov – Buffonge con i due esterni in gol grazie al bulgaro in versione rifinitore.



Hanno lavorato a parte invece Bidaoui, Acampora, Matinu e Benedetti. Oggi la squadra sarà a riposo mentre domani la ripresa è fissata in mattinata.