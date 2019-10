Partenza a razzo del Centro Volley Spezia

La Spezia - Partenza al fulmicotone del Centro Volley Spezia, all’atto pratico la squadre “sperimentale” di quell’ Autorev militante in B2, nel campionato pallavolistico di Serie D femminile ligure (nel Girone B che è quello “levantese”). Le bianconere hanno infatti ricevuto e battuto di netto il Psm Rapallo, sconfitto al Palamariotti spezzino per 3-1, 26-24 / 20-25 / 25-21 / 25-22. "Squadra giovane, non a caso la punta di Diamante ivi è la quindicenne Carlotta Ciappei, la nostra che adesso – ha commentato in merito coach Federico Ciuffardi – staPartenza "sprint" del Centro Volley Spezia in Serie D ligure "donne" probabilmente per cominciare a raccogliere i frutti di un paio d’anni di alacre lavoro".



Per la cronaca per l’occasione hanno giocato…Antiga, Bado, Bertonati, Bocchetti, Del Popolo, Graziani, Guidi, Lollo, Matteucci, Pinotti, Rapalli e appunto Ciappei.

Questi poi gli altri risultati nella giornata inaugurale; Albaro-Acli S. Sabina 3-1, Campomorone-Lunezia 3-1, Normac Genova-Serteco Genova 3-2, Podenzana-Chiavari post. 22/10 e Cus Genova-Paladonbosco Sampierdarena rinviata.

Ne consegue una classifica che recita: Albaro, Campomorone, Spezia 3 punti, Normac 2, Serteco 1, Cus Genova, Paladonbosco, Podenzana, Chiavari, Rapallo, Lunezia, Acli Santa Sabina 0.