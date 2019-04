Parte lo sprint play-off e i tifosi ci credono: "Lo Spezia ci sarà"

La Spezia - Pescara-Perugia di questa sera inaugura la stagione degli scontri diretti. Lo Spezia ne ha meno delle altre, il resto della truppa che si gioca i play-off invece si incrocia con una certa frequenza. E ogni punto vale doppio. Ce la farà la squadra di Pasquale Marino a inserirsi tra le prime otto? Lo abbiamo chiesto a un gruppo di tifosi tra i più assidui. "Sì, per me lo Spezia ci va ai play off e delle altre contendenti sarà il Perugia a rimanere fuori. mi sembra la squadra piu debole - dice Luciano Natale - In serie A, oltre al Brescia per me ci va il Palermo".

"Per la corsa alla serie A diretta dopo il Brescia credo che il Benevento abbia il potenziale maggiore considerando le difficoltà societarie del Palermo che alla lunga potrebbero influire molto - analizza Paolo Carafa - Per il play off continuo a nutrire fiducia per lo Spezia. Ci sono ancora tanti scontri diretti e saranno decisivi, giocarli in trasferta non vuol dire molto, visto le caratteristiche tecniche della nostra squadra. Credo che alla fine sarà il Cittadella a rimanere fuori dalle prime otto".



"Tutto si gioca tra la 36esima e la 37esima - illustra Silvio Di Fausto - Alla 38esima molti tirano già i remi in barca e per altri i giochi potrebbero essere fatti. Io credo alla 37esima il Crotone che affronta lo Spezia sarà già salvo... e poi ci sarà il derby Cittadella-Verona". Non ha dubbi Elena Malaspina: "Secondo me lo Spezia riesce ad arrivare ai play off perché è una buona squadra. Dico che rimane fuori dai play off il Cittadella, mentre in A vanno il Brescia e il Lecce".

Per me in A diretta oltre il brescia ci va il lecce.