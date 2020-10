Parte l'avventura di Coppa Italia, per lo Spezia è l'edizione 27

La Spezia - Ventisettesima partecipazione alla coppa Italia dei "grandi" per lo Spezia, che conta un bilancio di 20 vittorie, 9 pareggi e 30 sconfitte in 59 incontri disputati, con massimo risaltato l'approdo ai quarti di finale per tre volte, nelle edizioni 1936/37, 1940/41 e 2015/16. Per guadagnare l'accesso al prossimo turno i bianchi devono spuntarla al "Tombolato": gara unica, con eventuali supplementari e calci di rigore. Il Cittadella prova a fare meglio delle ultime uscite casalinghe contro gli aquilotti: veneti senza gol da 226' in casa contro i liguri, l'ultimo in occasione dell'1-2 del 29 marzio 2018. Successivamente lo Spezia ha sempre vinto (1-0 nel 2018/19 e 3-0 l'ultima stagione) senza subire reti.