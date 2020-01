Parte il corso base di scialpinismo con il CAI della Spezia

La Spezia - La Sezione CAI della Spezia informa che la Scuola di Arrampicata , Alpinismo e Scialpinismo del Levante Ligure “Muzzerone” organizza due eventi :



“10° Corso base di Scialpinismo” e “Corso di Arrampicata su Cascate di Ghiaccio ACG1”. Il primo , che sarà inaugurato Mercoledì 8 Gennaio ore 21 presso la sede CAI della Spezia , è rivolto a tutti i Soci CAI in regola con il tesseramento 2020 (per chi non fosse ancora tesserato è possibile regolarizzarsi all’atto dell’iscrizione al corso) che abbiano sufficiente abilità con gli sci , adeguata preparazione fisica e prevede l’insegnamento delle nozioni fondamentali per poter svolgere attività scialpinistica su itinerari non impegnativi. Il corso è articolato in 8 lezioni teoriche alternate ad uscite pratiche in ambiente alpino (se le condizioni nivologiche appenniniche non lo consentono). Per informazioni : Direttore del corso Lorenzo 3801703029



Il secondo , di livello specialistico (quindi rivolto a persone in possesso di esperienza alpinistica adeguata) , sarà inaugurato Venerdì 10 Gennaio alle ore 21 presso la sede CAI della Spezia . Il corso prevede l’insegnamento, attraverso lezioni sia teoriche che pratiche ed uscite in ambiente, delle nozioni fondamentali per poter affrontare arrampicate su cascate di ghiaccio di media difficoltà. Per poter prendere parte al corso è necessario: essere Soci CAI in regola con il tesseramento 2020 (per chi non fosse ancora tesserato è possibile regolarizzarsi all’atto dell’iscrizione al corso), avere il certificato medico di idoneità , essere in possesso di un curriculum alpinistico che certifichi le esperienze in ambiente di montagna e conoscenza nell’utilizzo dei ramponi. Per informazioni : Direttore Corso Emanuele 3395894102