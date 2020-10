La Spezia - Prima partita senza quote bulgare che diano per spacciato lo Spezia. Il Parma per domenica rimane chiaramente favorito nella sfida casalinga contro gli aquilotti, ma a differenza delle giornate precedenti non sono valori da sparring partner. Vittoria di casa che arriva a pagare fino 2.15 volte la posta, mentre il successo esterno tocca quota 3.70. Il pareggio non è lontano, a 3.50.