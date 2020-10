Parma falcidiato dal Covid, Liverani psicologo: "Nessuno si piange addosso, tutti sono titolari"

La Spezia - Dopo aver affrontato la sfida contro la Fiorentina, pareggiata in rimonta grazie alle reti di Verde e Farias, gli aquilotti torneranno in campo martedì pomeriggio in vista del match del Tardini di Parma, in programma domenica alle 15. Anche il Parma godrà di un giorno di riposo per ricaricare le batterie: la squadra guidata da mister Fabio Liverani tornerà dunque ad allenarsi nella giornata di martedì al centro sportivo di Collecchio. Ieri a Udine gli emiliani hanno dovuto rinunciare anche a capitan Bruno Alves, che si aggiunge al lungo elenco di indisponibili. C'è comprensibile rammarico per il ko, avvenuto al termine di una settimana particolare nella quale sono anche arrivati i complimenti da parte dell'Ad della Lega di Serie A, De Siervo, per la gestione dei positivi da parte del club.



Attualmente nella rosa degli emiliani sono sette i giocatori positivi ma Fabio Liverani guarda comunque avanti ed esalta la prestazione dei suoi: “Malgrado il coronavirus, gli infortuni con le nazionali e quelli che sono arrivati due giorni fa, abbiamo disputato un’ottima prestazione. Sono fortunato perché alleno una rosa forte: siamo tanti, abbiamo fatto molti nuovi acquisti e ci vuole tempo. Abbiamo preso il 3-2 in contropiede, che è nello spirito dell'Udinese. Sono felice di avere questo gruppo e con pazienza ci leveremo delle soddisfazioni”.



Il Parma è reduce anche da un passaggio di proprietà, avvenuto un mese fa in un anno già molto complicato dal Covid e un campionato iniziato più tardi del solito: "Adesso è normale che le difficoltà siano tantissime: senza ritiro, con un tecnico e un diesse nuovi, il covid, le nazionali, i problemi sono tanti. Sono orgoglioso di allenare questo gruppo. Nessuno si piange addosso, tutti sono titolari e sono sicuro che alzeremo il livello".