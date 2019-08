Parma e Genoa senza problemi, avanti in Coppa Italia

La Spezia - Genoa e Parma al quarto turno eliminatorio di Coppa Italia. Il Grifone ha battuto 4-1 l’Imolese nel match disputato a Chiavari e adesso affrontera’ la vincente della sfida tra Ascoli e Trapani in programma domenica sera. I rossoblu’ di mister Andreazzoli hanno sbloccato subito il risultato grazie al rigore realizzato da capitan Criscito al 2° del primo tempo. Al 23° il raddoppio con un colpo di testa di Saponara, mentre al 28° a Ghiglione a siglare il 3-0 con cui si va all’intervallo. L’Imolese accorcia all’8° della ripresa con Alimi, ma poi arriva il definitivo 4-1 siglato da Lasse Schone con una punizione dal limite.



Il Parma vince 3-1 al "Tardini" sul Venezia e si qualifica per il quarto turno eliminatorio della Coppa Italia, dove se la vedra’ con la vincente di Frosinone-Monopoli. Crociati vincenti nel primo impegno della stagione, con la gara del Tardini che si sblocca dopo 9 minuti: ci pensa Gervinho, con un rasoterra ravvicinato, a battere Lezzerini. L’ivoriano sfiora anche il raddoppio in un paio di occasioni ma e’ Iacoponi, al 22' di testa sugli sviluppi di un corner, a firmare il 2-0. I lagunari non mollano e due minuti dopo accorciano dal dischetto con Aramu, poi altra chance per il Parma ma Barilla’ non inquadra la porta. Nel finale di tempo Venezia in crescita ma il risultato resta invariato. A inizio ripresa la squadra di D’Aversa torna a farsi pericolosa in piu’ occasioni e al 72', dopo aver rischiato di subire il pari (Aramu per un soffio non inquadra la porta sul cross di Fiordaliso), trova il 3-1 ancora con Gervinho: l’ivoriano semina il panico nell’area lagunare e con un preciso diagonale chiude i conti. Nel recupero il Parma avrebbe anche la chance per il poker ma Lezzerini para il rigore calciato da Inglese.