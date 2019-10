Pari il "derby amichevole di ritorno" tra Zephyr e Laghezza

La Spezia - ZEPHYR TRADING – VOLLEY LAGHEZZA 2 - 2

SET: 22-25 in 24 minuti / 25-20 in 20 / 23-25 in 24 / 25-23 in 10.



ZEPHYR TRADING VALDIMAGRA: Podestà 1, Zaccaria 0, Sarpong 24, Benevelli 5, Biasotto 6, Conti 1, Fellini 7, Bottaini 12, Vescovi 2, Vergassola 4, Vignali e Rossi liberi; n.e. Porro e Comparoni. All. Marselli.



VOLLEY LAGHEZZA LA SPEZIA: Martinelli 1, Izzo 0, Lanzoni 15, Calosi 3, De Rosa 9, Nannini 6, Cerquetti 3, Facchini 16, Tagliatti 6, Briata e Ruiu liberi; n.e. Moscarella. All. Cecchi.

ARBITI: Cavicchi e Tronfi.



Al Palaconti santostefanese Zephyr Trading e Volley Laghezza Spezia confermano l’odierno equilibrio fra loro nel “derby amichevole di ritorno” fra le due squadre della provincia attese dalla Serie B (anche se per la precisione al Palamariotti spezzino l’aveva spuntata il Laghezza al tie-break) con un 2-2: era stata decisa a priori la durata comunque di 4 set dell’incontro. Per la cronaca...”laghezziani” a set due volte in vantaggio e due volte rimontati; un paio di frazioni, una per parte, vinte letteralmente sul filo di lana e cospicua entrata di sostanziali riserve nell'ultima frazione su entrambi i fronti. Match nel complesso piacevole.

Nella Zephyr al palleggio Podestà con un Sarpong “top scorer” quale opposto, centrali Benevelli e Biasotto, di banda Fellini e Bottaini…con più di una comparsa pure da parte di Vergassola (più Vescovi entrato più di una volta in battuta): Briata libero. Nel terzo set, spazio anche a Zaccaria in costruzione, Conti al centro e Rossi da libero.

Nel Laghezza Sp ad alzare Martinelli con Lanzoni in diagonale, in mezzo De Rosa e Nannini, schiacciatori Facchini e Cerquetti; Briata libero. A metà gara è entrato Calosi in diagonale e Lanzoni s’è spostato all’ala, nel terzo set dentro Izzo in regia, Tagliatti di mano e il “jolly” Ruiu da libero.