Parco Cinque Terre, Area protetta pilota per la registrazione sui servizi ecosistemi

Il 28 settembre scorso, l’incontro con Federparchi e ISPRA, per definire azioni e indicatori.

La Spezia - Venerdì 28 settembre scorso, trasferta romana per il Parco Cinque Terre che, presso la sede di Via Nazionale, ha incontrato i rappresentanti di Federparchi ed ISPRA al fine di definire le azioni e gli indicatori previsti nella dichiarazione ambientale EMAS sui servizi ecosistemici. "E' per noi motivo di soddisfazione essere supportati da ISPRA e da Federparchi nel primo iter di registrazione EMAS, interamente impostato sui servizi ecosistemici, il quale rappresenta un efficace strumento per la gestione sostenibile del capitale naturale. - sottolinea il direttore del Parco, Patrizio Scarpellini - Una sperimentazione che consentirà di individuare le linee guida esportabili anche nelle altre aree protette italiane ed europee."



"Gli ecosistemi sani – aggiunge Scarpellini - rappresentano un importante fattore economico. L'attribuzione di un corretto valore monetario ai servizi ecosistemici, attraverso la definizione e l'attuazione di idonei meccanismi e strumenti di compensazione, è dunque un passo strategico e funzionale alla gestione e al mantenimento degli ecosistemi che regolano il territorio del Parco delle Cinque Terre."



I servizi ecosistemi (SE) sono definiti come i benefici forniti dagli ecosistemi al genere umano e possono essere ripartiti in tre principali categorie: servizi di fornitura (ad esempio coltivazioni, acqua potabile, piante medicinali e pesce); servizi di regolazione (ad esempio del clima, dell'impollinazione, della ricarica delle falde) ed i servizi culturali (ad esempio il valore estetico, spirituale, educativo e ricreativo). La Dichiarazione ambientale dell'Ente Parco sarà quindi focalizzata su indicatori di monitoraggio dei servizi ecosistemici e di contabilità del capitale naturale disponibile. Tale documento, che sarà oggetto di convalida nel mese di novembre, da parte di un ente terzo accreditato, individua i servizi ecosistemi ai quali l'Ente pensa di contribuire attraverso le proprie azioni e progetti, diretti e indiretti.