Paolucci: "Dovevamo essere più lucidi nel possesso palla"

La Spezia - "Una partita difficile contro una squadra che ha fatto bene. Sono derby, tutti teniamo a far punti e sicuramente queste non sono partite facili da giocare. E' ovvio che quando ci siamo trovati in superiorità numerica doveva effettuare una migliore circolazione di palla per cercare di creare maggiori occasioni, però loro erano chiusi bene lì dietro per ripartire. Dovevamo essere un pò più lucidi nella gestione del pallone e nella finalizzazione. C'era anche capitata l'occasione giusta, però non siamo riusciti a fare gol. Prendiamo il punto" - commenta il regista della Virtus Entella Paolucci al termine del derby pareggiato contro lo Spezia nel posticipo serale del Boxing Day di Serie B - "Dopo l'intervallo siamo tornati in campo con il piglio giusto andando a prenderli più alti. Eravamo partiti bene, eravamo in partita, ma è stata una partita difficile. Ci teniamo il punto e cercheremo di migliorare le cose che possono essere migliorate. Il pubblico? Li ringraziamo e speriamo che ci sosterranno per tutto il prosieguo del campionato perchè per noi sono molto importanti. Quando andavamo a fare pressione in determinate zone del campo sentivamo il loro apporto e, ovviamente ci caricavano."