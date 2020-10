Paolo Gola è il nuovo responsabile sanitario dello Spezia

La Spezia - Altro arrivo in casa Spezia anche se non si tratta di un giocatore bensì del nuovo responsabile sanitario della società. Ruolo che da oggi è assunto dal dottor Paolo Gola, medico torinese che vanta un'esperienza decennale alla Juventus, seguita da quelle con Alessandria e Torino. Si tratta di un ritorno in riva al Golfo dei Poeti, avendo già ricoperto la stessa carica nella stagione 2012-2013. Sul proprio sito il club rivolge "un caloroso bentornato nella famiglia aquilotta" al nuovo arrivato.