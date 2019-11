Pallavolo, nulla da fare per un Laghezza rimaneggiato sul difficile campo di San Giustino

La Spezia - Il fatto che il “bomber” Lanzoni in diagonale fosse a mezzo servizio per scompensi fisici, più l’assenza di Tagliatti e del “solito” Cerquetti all’ala, a San Giustino hanno costretto coach Andrea Cecchi ad acrobazie varie: nel Laghezza in campo allo stesso tempo i palleggiatori Martinelli e Izzo, quindi chi era dietro palleggiava e chi davanti attaccava, dentro di banda più d’una volta il secondo libero Ruiu a scopo evidentemente di ricezione; utilizzato in battuta Lambruschi, nel finale spostato a opposto il centrale Nannini, inoltre si sono visti pure i giovanissimi Figini ad alzare e Fregoso quale libero di ricambio. Tuttavia il risultato si commenta da solo (del resto la Ermgroup è sulla soglia della zona-playoff).



Ad ogni modo Laghezza Spezia tuttora in acque tranquille in classifica, nel Girone D del campionato nazionale di Serie B maschile di pallavolo, infine ecco i risultati di quella che era la 5.a giornata: Arno Pisa – Querzoli Forlì 3-2, Energiafluida Cesena Fo – Promovideo Perugia 3-0, Geetit Bologna – Lupiestintori Pontedera 3-0, Sama Portomaggiore Fe – Jobitalia Città di Castello Pg 3-0, Sir Safety Monini Perugia – Titan Services San Marino 3-0, Zephyr Trading Valdimagra – Krifi Caffè 4 Torri Ferrara 3-1.



ERMGROUP S. GIUSTINO – VOLLEY LAGHEZZA SP 3 - 0

SET: 25-12 / 25-17 / 25-16.

ERMGROUP SAN GIUSTINO PG: Conti 11, Cesaroni 0, Sitti 2, Giunti 0, Antonazzo 9, Benedetti 0, Stopelli 9, Thiaw 0, Valla 8, Santi 0, Puliti 12, Celli 0, Di Renzo libero. All. Sideri.

VOLLEY LAGHEZZA SPEZIA: Martinelli 8, Izzo 1, Figini 0, Moscarella 3, Nannini 4, De Rosa 1, Lambruschi 0, Lanzoni 3, Facchini 9, Ruiu 0, Briata e Fregoso liberi; n.e. Calosi. All. Cecchi.

ARBITRI: Viterbo e Albonetti.