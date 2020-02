Pallavolo, Laghezza ospita Cesena mentre "salta" la trasferta dell'Autorev

La Spezia - Mentre l’Autorev Spezia (e non solo lui...) vede saltare la sua trasferta a Reggio Emilia per via del Coronavirus, nella pallavolo maschile il Volley Laghezza Spezia si appresta a ricevere domenica 23/2 al Palamariotti spezzino l’Energiafluida Cesena, penultima in classifica nel Girone D della Serie B nazionale maschile di pallavolo: per la 16.a giornata di campionato e 3.a di ritorno.

Biancazzurri probabilmente al completo, buone infatti le probabilità infatti di recuperare il palleggiatore Matteo Martinelli, alla faccia di quella maledetta spalla.

Si gioca alle 18 e arbitrano Claudia Angelucci e Gabriele Pulcini.



"Dipende da noi", è l’affermazione di trainer Andrea Cecchi, alla vigilia

Queste infine le altre partite in programma nel turno in tale raggruppamento salvo spiacevoli imprevisti pure fra gli uomini; Jobitalia Città di Castello Pg-Ermgroup San Giustino Pg, Krifi Caffè 4 Torri Ferrara-Imballplast Arno Pisa, Lupiestintori Pontedera Pi-Sama Portomaggiore Fe, Querzoli Forlì-Promovideo Monteluce Perugia, Sir dafety Monini Spoleto Pg-Geetit Bologna e Titan Services S. Marino-Zephyr Trading Valdimagra.