Palladino ha firmato, domani sarà già al lavoro

Ufficializzato il primo rinforzo di gennaio che porta al gruppo di Gallo esperienza, gol e fantasia.

La Spezia - “Sono felicissimo di essere arrivato qui a Spezia, un saluto a tutti i tifosi aquilotti, ci vediamo sabato al Picco”. Queste le prime parole da giocatore bianconero per Raffaele Palladino che chiusa l'esperienza con il Genoa in serata ha firmato il contratto che lo lega allo Spezia a titolo definitivo. Il fantasista napoletano classe 1984, che in questa stagione ha collezionato quattro presenze in A con i rossoblu, da domani sarà a disposizione di mister Gallo e al lavoro con i nuovi compagni.

Cresciuto nelle giovanili della Juventus mettendosi in luce nella Primavera, Palladino ha proseguito la sua carriera con le maglie di Salernitana e Livorno, tornando sotto la Mole nell'anno della B per poi passare al Genoa diventando uno dei punti di forza nell'undici di Giampiero Gasperini. Dopo l'esperienza a Marassi è rimasto per altre cinque stagioni nella massima serie con il Parma prima del biennio con il Crotone coronato dalla promozione. Chiusa la parentesi calabrese è tornato sotto la Lanterna dove negli ultimi due anni ha disputato in tutto sedici partite. Palladino oggi riparte dal Picco portando in dote 306 gettoni in carriera impreziositi da 51 gol e un'esperienza che sarà utile a tecnico e compagni.