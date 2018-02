Palla a spicchi, tempo di derby per Tarros e Follo

La Spezia - Quella tra Follo e Tarros è l'unica partita del girone che non ha nulla da dire in prospettiva futura: qualunque sarà, il risultato non potrà infatti incidere sui gironi che seguiranno la regular season.



Inutile dire, però, che nessuno ci sta a perdere, come ben evidenzia il coach bianconero Andrea Padovan: “Per noi è un match importante, andiamo a Lerici determinati a fare il risultato, nonostante questa sia stata una settimana piuttosto travagliata. Abbiamo comunque lavorato sodo, anche in chiave futura. Ma dobbiamo pensare partita per partita, quindi ora abbiamo in testa il match di sabato, che dobbiamo affrontare con la giusta concentrazione e determinazione. Non voglio cali di tensione”.



Testa unicamente al derby con il Follo, quindi, poi dopo la sirena e domenica si guarderà ai risultati degli altri parquet che determineranno la composizione dei successivi gironi.



Per Follo – Tarros palla a due sabato 24 febbraio alle ore 21.00 al Palazzetto dello sport Biagini a Lerici.

Arbitrano Tommaso Mammola di Chiavari e Luigi Scognamillo della Spezia.